Dos heridos, uno de gravedad, tras una reyerta en Adeje
Uno de los afectados ingresó en el hospital con una herida punzante
Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una reyerta en una avenida de Adeje, al sur de Tenerife, según ha informado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 22:16 horas del jueves de que se había producido una reyerta en la Avenida de Adeje y varias personas precisaban asistencia sanitaria.
El Servicio de Urgencias Canario desplazó dos ambulancias a la avenida y su personal prestó la primera asistencia a dos afectados, un hombre de 44 años con diversas heridas de carácter leve y otro de 30 que fue trasladado al Hospital del Sur, donde ingresó con una herida punzante de pronóstico grave.
Asimismo la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Policía Local colaboraron en el dispositivo.
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