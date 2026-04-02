Detenido tras ser sorprendido cometiendo un robo con violencia en la localidad tinerfeña de San Isidro
El ladrón fue pillado por guardia civiles que estaban fuera de servicio
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Playa de las Américas, mientras se encontraban fuera de servicio en la localidad de San Isidro, en Granadilla de Abona, detuvieron a un varón de 18 años de edad soprendido mientras cometía un robo con violencia amenazando a la víctima con el arma blanca que portaba.
Los hechos delictivos tuvieron lugar a plena luz del día, cuando los agentes observaron como un varón encapuchado ocultaba en el pantalón lo que parecía un arma blanca.
Asimismo, ante las sospechas de que el varón pudiera cometer un delito, los agentes realizaron una vigilancia discreta del individuo, que, momentos después, asaltó al despiste a una mujer que transitaba por la vía amenazándola con un cuchillo con la intención de sustraerle sus pertenencias, según detalla la Benemérita en una nota.
Inmediatamente los dos Guardias Civiles intervinieron en el lugar y consiguieron reducirlo a pesar de su resistencia. Finalmente, se procedió a su detención como presunto de un delito de robo con violencia, siendo intervenida el arma blanca que portaba.
Hasta el momento no ha sido posible localizar a la víctima del delito, la cual huyó asustada del lugar. Por su parte, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
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