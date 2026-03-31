Rescatan en helicóptero de una playa de Tenerife a un menor de edad en apuros

Un bañista de 14 años ha tenido que ser rescatado este martes, 31 de marzo, en una playa de Puerto de la Cruz tras encontrarse en apuros.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 17:26 horas recibió el aviso de que dos menores se encontraban en apuros en el agua en Punta Brava, activando rápidamente los recursos de emergencia.

La dotación del helicóptero del GES rescató y evacuó a un afectado hasta el campo municipal de béisbol, después de que el segundo menor hubiera logrado salir del agua por sus propios medios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor afectado antes de trasladarlo al centro sanitario. El joven presentaba problemas de salud con carácter leve.

Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Policía Nacional y Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia.