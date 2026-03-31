La Policía Nacional captura a 'El Potajito' en un gimnasio de Tenerife con una mujer que también estaba buscada por la Justicia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a uno de los delincuentes más buscados de Tenerife, conocido como 'El Potajito', tal y como avanzó EL DÍA el pasado 20 de marzo. El arrestado se encontraba en situación de búsqueda tras no regresar a un centro penitenciario de Zaragoza después de disfrutar de un permiso que finalizó el pasado 9 de marzo.

La intervención policial tuvo lugar el 20 de marzo, tras recibir un aviso ciudadano que alertaba de la presencia del prófugo en un gimnasio ubicado en la zona de Los Majuelos, en La Laguna.

Un aviso ciudadano clave en la operación

La actuación policial se inició gracias a la colaboración de un ciudadano que reconoció al fugitivo y decidió comunicarlo a las autoridades. Este tipo de avisos resulta fundamental para la localización de personas reclamadas por la justicia.

Tras recibir la información, se organizó un dispositivo policial coordinado, con la participación de varios agentes que se desplazaron rápidamente hasta el lugar indicado para intentar su localización y detención.

Huida y persecución por las calles

Una vez en el gimnasio, los agentes lograron localizar al individuo. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó evitar su arresto emprendiendo la huida de forma precipitada, llegando a saltar por una ventana del establecimiento.

A partir de ese momento se inició una persecución tanto a pie como en vehículo por las calles cercanas. Durante la intervención, los agentes le ordenaron en varias ocasiones que depusiera su actitud, sin que el fugitivo atendiera a las indicaciones.

La persecución se prolongó durante más de 30 minutos, generando un amplio despliegue policial en la zona.

Arresto y puesta a disposición judicial

Finalmente, ante la imposibilidad de continuar la huida, el individuo fue interceptado y detenido por los agentes. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Sobre el detenido pesaban numerosas requisitorias judiciales, lo que había motivado su inclusión entre los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad en la isla.

Segunda detención en el mismo operativo

Durante la intervención, los agentes también identificaron a una mujer que se encontraba junto al fugitivo en el gimnasio. Tras comprobar sus datos, se verificó que sobre ella existía una reclamación judicial en vigor, por lo que fue igualmente detenida.

Este tipo de actuaciones pone de relieve la importancia de los controles e identificaciones en intervenciones policiales, que pueden derivar en nuevas detenciones vinculadas a causas pendientes con la justicia.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se insiste en que la colaboración ciudadana es una herramienta clave para localizar a personas fugadas o en paradero desconocido. Los ciudadanos pueden acceder a listados de personas buscadas a través del apartado específico habilitado en la web oficial del cuerpo.

Además, cualquier persona que disponga de información relevante puede facilitarla de forma anónima y confidencial, contribuyendo así a reforzar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad.