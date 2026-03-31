Cuatro detenidos por robar en máquinas expendedoras en Tenerife
La Guardia Civil sorprendió a los acusados en el momento en que cometían el delito y recuperó parte del dinero sustraído
Cuatro hombres fueron detenidos por robar en máquinas expendedoras en un establecimiento en Tenerife.
La Guardia Civil sorprendió a los ahora acusados cuando cometían los hechos y pudo recuperar parte del dinero sustraído.
Agentes destinados en el puesto principal de Icod de los Vinos atribuyen a los implicados un delito de robo con fuerza.
Los hechos
Mientras prestaban servicio de noche, los guardias recibieron aviso de un posible robo en el interior del parque del Drago de Icod de los Vinos.
Una vez en el lugar, localizan a varias personas en su interior, pudiendo detener a dos de ellos en el momento, mientras los demás abandonan el lugar.
Tras iniciar la investigación, los agentes consiguieron identificar a las otras dos personas que participaron en el hecho delictivo. Gracias al dispositivo de búsqueda, pueden localizarlos y proceder a su arresto.
Daños materiales
Los presuntos autores sustrajeron el dinero de las máquinas expendedoras, además de provocar daños en puertas para acceder al recinto, así como en las citadas máquinas, que forzaron para sustraer el dinero de su interior.
Hasta el momento se han podido recuperar más de 200 euros. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
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