La colisión múltiple por un accidente de tráfico en la TF-5 genera colas en el tráfico en dirección a Santa Cruz de Tenerife
El incidente se ha registrado en la mañana de este martes cerca del aeropuerto de Tenerife Norte, una vía con alta densidad de tráfico
Una colisión por alcance entre tres vehículos ha tenido lugar en mañana de este martes en la autopista TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, bajo la rotonda de salida del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. El accidente se ha producido en una de las vías más transitadas de la isla, especialmente en horas de gran afluencia, lo que ha generado importantes colas al haber un solo carril operativo.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del incidente sobre las 8.30 horas.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Tenerife, del parque de San Benito, y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Tras recibir el aviso, la Guardia Civil de Tráfico ha desplazado varias patrullas hasta el lugar del accidente para regular la circulación y evitar mayores complicaciones en el tráfico. Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles heridos.
Tramo con alta densidad de tráfico
El punto donde se ha producido el accidente, próximo al aeropuerto, es conocido por registrar importantes volúmenes de tráfico diario, lo que hace que cualquier incidencia tenga un impacto inmediato en la fluidez de la circulación.
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización.
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