Vuelve a Tenerife un avión que se dirigía a Glasgow para atender a un pasajero
Uno de los viajeros sufrió un problema de salud y tuvo que ser atendido en tierra
Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, se trata de un avión de la compañía TUI que partió este lunes de Tenerife Sur rumbo a Glasgow.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, en un momento dado, el avión tuvo que volver a la isla para que uno de los pasajeros recibiera atención médica.
"La tripulación del vuelo procedente de Tenerife Sur con destino Glasgow nos comunica que necesitan regresar al aeropuerto para atender a un pasajero con problemas médicos", explican en su publicación.
Operación de retorno
Para llevar a cabo la operación de vuelta con total seguridad, los controladores le facilitaron el descenso continuado y recortaron la ruta en lo posible, mientras coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.
Los controladores desean una pronta recuperación al pasajero.
- Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
- Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales
- Treinta vecinos viven en El Cresal, en Anaga, sin agua ni luz desde hace un siglo
- El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local
- La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios
- El CB Canarias confirma su estado de gracia con una paliza al Zaragoza (99-76)
- El cambio del PGO en La Laguna impulsa el gran pabellón y residencias universitarias
- Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso