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Vuelve a Tenerife un avión que se dirigía a Glasgow para atender a un pasajero

Uno de los viajeros sufrió un problema de salud y tuvo que ser atendido en tierra

Captura de Flightradar24 con la ruta del avión.

Captura de Flightradar24 con la ruta del avión. / @controladores

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, se trata de un avión de la compañía TUI que partió este lunes de Tenerife Sur rumbo a Glasgow.

Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, en un momento dado, el avión tuvo que volver a la isla para que uno de los pasajeros recibiera atención médica.

"La tripulación del vuelo procedente de Tenerife Sur con destino Glasgow nos comunica que necesitan regresar al aeropuerto para atender a un pasajero con problemas médicos", explican en su publicación.

Operación de retorno

Para llevar a cabo la operación de vuelta con total seguridad, los controladores le facilitaron el descenso continuado y recortaron la ruta en lo posible, mientras coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.

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Los controladores desean una pronta recuperación al pasajero.

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