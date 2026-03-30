Vuelve a Tenerife un avión que se dirigía a Glasgow para atender a un pasajero

Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, se trata de un avión de la compañía TUI que partió este lunes de Tenerife Sur rumbo a Glasgow.

Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, en un momento dado, el avión tuvo que volver a la isla para que uno de los pasajeros recibiera atención médica.

"La tripulación del vuelo procedente de Tenerife Sur con destino Glasgow nos comunica que necesitan regresar al aeropuerto para atender a un pasajero con problemas médicos", explican en su publicación.

Operación de retorno

Para llevar a cabo la operación de vuelta con total seguridad, los controladores le facilitaron el descenso continuado y recortaron la ruta en lo posible, mientras coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.

Los controladores desean una pronta recuperación al pasajero.