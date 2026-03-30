Muere el motorista que el jueves sufrió la amputación de una pierna en Tenerife

El motorista que en la mañana del pasado jueves sufrió la amputación de una pierna en Tenerife falleció en un centro hospitalario.

El fallecimiento del joven de 27 años se produjo en la jornada del pasado sábado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El accidente ocurrió a las 7:30 horas en el Camino El Guincho, que enlaza el núcleo de La Barranquera y Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.

En estado crítico

La víctima sufrió diversos traumatismos de gravedad y la amputación parcial de la extremidad inferior derecha, por lo que ingresó en estado crítico en dicho complejo hospitalario.

De esta manera, la investigación de la Unidad de Atestados de la Policía Local de La Laguna se realizará por un caso de homicidio por imprudencia.

El motorista, vecino de La Barranquera, circulaba en dirección hacia Valle de Guerra con su motocicleta.

Marcha atrás

La víctima fue golpeada por el conductor de un Opel Frontera, que accedió a la vía principal en marcha atrás y, supuestamente, no se percató de la llegada del joven en su moto.

Las señales de la colisión eran evidentes en la parte trasera del vehículo todoterreno, según las fuentes consultadas.

La sala operativa del 1-1-2 activó a una ambulancia medicalizada y otra básica del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Laguna, así como a policías locales de La Laguna.

Dos días después

El recurso medicalizado del SUC se encargó de su estabilización y evacuación urgente al Hospital Universitario de Canarias.

Más de dos días después del siniestro vial, el joven murió en el centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.