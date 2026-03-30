Obligan a repetir el juicio a un hombre que fue absuelto de maltratar 11 perros en Arico

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado un recurso presentado por una protectora de animales y ha anulado la absolución por parte de un juzgado de lo Penal a un acusado de mantener en mal estado a once perros en Arico, con lo que obliga a repetir el juicio.

El procesado, que tiene 68 años en la actualidad, es dueño de unos terrenos en el citado municipio del sur de Tenerife con varias dependencias, unas techadas y otras a cielo abierto, donde se encontraron once perros, cinco de ellos de raza podenco canario.

La denuncia sobre este caso fue presentada por la Policía Local en 2018 al comprobar que uno de los animales había fallecido por desnutrición y el resto tenían pulgas, no recibían alimentación sólida y presentaban deficiente higiene, dado que no limpiaba las perreras.

Sin resguardo ante inclemencias meteorológicas

Las dependencias además sólo estaban techadas en parte para resguardar a los animales de las inclemencias meteorológicas y los perros no estaban atados y deambulaban libremente.

El colectivo animalista recurrió la absolución al entender que se había cometido un error de peso durante el procedimiento, con lo cual se daban las circunstancias para anular el fallo inicial, tal y como únicamente permite la nueva legislación que limita la revisión en segunda instancia.

En este caso se pone en duda que la causa de fallecimiento de uno de los animales fuera por enfermedad y no por inanición debido a una pobre atención o negligencia en su cuidado, tal y como confirmó un perito durante el juicio, aunque no se tuvo en cuenta.

Deshidratación y desnutrición

Lo mismo ocurrió con el testimonio de un veterinario en el que se detalló que los animales presentaban deshidratación y desnutrición, añadió que uno de los podencos falleció en el centro de protección animal y explicó que una forma de maltrato animal es no alimentarlos ni cuidarlos de forma adecuada.

En el caso de los podencos si bien son animales delgados, "otra cosa es que se les vean las costillas de esa forma, los huesos y la osamenta de la cadera, eso no es normal", dijo.

También se confirmó que los policías locales suavizaron su informe, tal y como se contrasta en un vídeo y en el testimonio de otro agente quien aseguró que el lugar olía a excrementos y orina, había poca limpieza, los animales tenían pulgas, uno estaba muerto y otros comían heces.