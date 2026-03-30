Herido un motorista en una colisión en cadena en Tenerife

Un motorista de 41 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un accidente de tráfico este lunes, 30 de marzo. Los hechos sucedieron en la autopista TF-1, kilómetro 75 en dirección sur, en el término municipal de Adeje.

Según informa el Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a las 14:35 horas se alertó sobre una colisión en cadena de varios vehículos con un motorista que precisaba asistencia sanitaria.

El hombre sufrió un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron diligencias y regularon el tráfico.