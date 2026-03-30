Herido un motorista en el choque con un turismo en La Laguna
El afectado sufrió un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado al HUC
Un motorista ha resultado herido este lunes tras chocar con un turismo en el camino Jardina, a la altura de Gonzalianez, en La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 15:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.
- Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
- Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales
- Treinta vecinos viven en El Cresal, en Anaga, sin agua ni luz desde hace un siglo
- El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local
- La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios
- El CB Canarias confirma su estado de gracia con una paliza al Zaragoza (99-76)
- El cambio del PGO en La Laguna impulsa el gran pabellón y residencias universitarias
- Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso