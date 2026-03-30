Cae en Tenerife una organización criminal por falsificar documentos y vender coches de alta gama robados

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la falsificación documental y tráfico ilícito de vehículos de alta gama en Canarias. La investigación, que se prolongó durante más de quince meses, culminó con la detención de seis personas y la intervención de 13 turismos de lujo.

Según han informado fuentes policiales, la trama operaba importando coches desde el extranjero que previamente habían sido sustraídos. Una vez en territorio nacional, los integrantes del grupo manipulaban la documentación de los vehículos para darles apariencia de legalidad.

Un sofisticado método para ocultar el origen ilícito

El grupo utilizaba un modus operandi complejo con el objetivo de evitar ser detectado. Tras introducir los vehículos en España, falsificaban los documentos oficiales y colocaban placas de matrícula duplicadas, correspondientes a otros coches de idéntica marca y modelo.

De este modo, los turismos podían circular sin levantar sospechas. Posteriormente, eran anunciados en redes sociales y ofrecidos tanto para la venta como para el alquiler, generando importantes beneficios económicos bajo una apariencia de legalidad.

Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una red en Tenerife que falsificaba documentación de coches de alta gama robados / Policía Nacional

Registro en Granadilla de Abona y material incautado

La fase operativa de la investigación incluyó un registro domiciliario en El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife). Durante la intervención, los agentes localizaron numeroso material vinculado con la actividad delictiva.

Entre los objetos incautados destacan:

16 llaves de vehículos

8 fichas técnicas

6 permisos de circulación

2 placas de matrícula extranjeras

12 teléfonos móviles

40 tarjetas SIM

3 ordenadores portátiles

15.050 euros en efectivo

Todo este material se encontraba oculto en distintas estancias de la vivienda. Además, en el exterior del inmueble se halló un vehículo cuya matrícula no correspondía con sus datos reales, por lo que también fue intervenido.

Detenciones y vehículos recuperados

En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas, entre ellas el principal investigado. Este último fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos, a la espera de la celebración del juicio.

Durante la operación se lograron intervenir trece vehículos de alta gama, aunque las pesquisas continúan abiertas para localizar más turismos implicados y determinar si existen otros colaboradores dentro de la red.

La investigación fue desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas (Guardia Civil) y por la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría del sur de Tenerife (Policía Nacional).

Importancia de la colaboración ciudadana

Las autoridades destacan la relevancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de delitos, especialmente cuando implican movimientos sospechosos de vehículos o transacciones irregulares.

La Guardia Civil recuerda que cualquier persona puede aportar información de forma confidencial a través de su canal habilitado en internet: colaboración ciudadana Guardia Civil.