Rescate en alta mar frente a El Hierro: evacúan a dos tripulantes tras 23 horas de operación contrarreloj

Una compleja operación de salvamento marítimo culminó con éxito el pasado sábado tras la evacuación de dos tripulantes heridos del buque Sheng Chen Hai, situado a cientos de millas de la isla de El Hierro, en aguas del Atlántico.

El operativo, coordinado por el centro de control de Tenerife, se inició casi 24 horas antes de su resolución, cuando el barco solicitó asistencia urgente al encontrarse a unas 370 millas de El Hierro con dos marineros accidentados a bordo.

Coordinación aérea y marítima en aguas de Canarias

Tras recibir la alerta, los controladores indicaron al buque que pusiera rumbo hacia la isla y que contactara con el Centro Radiomédico Internacional para estabilizar a los heridos y preparar la evacuación.

De forma paralela, se activó un dispositivo de gran complejidad con la movilización del helicóptero de rescate Helimer 201 y el avión Sasemar 103, este último clave para garantizar las comunicaciones durante toda la operación.

El punto de encuentro entre los medios aéreos y el buque fue fijado finalmente a 150 millas de El Hierro, reduciendo así la distancia inicial y facilitando la intervención.

Helicóptero de rescate de Salvamento Marítimo / Salvamento Marítimo

Evacuación en pleno Atlántico

El buque informó durante el operativo de que ambos tripulantes se encontraban estables, pero sin capacidad para caminar, lo que obligó a preparar una evacuación con camillas y máxima precisión.

El avión Sasemar 103 despegó primero para actuar como enlace en comunicaciones, mientras que el Helimer 201 realizó una escala previa en El Hierro para repostar combustible antes de dirigirse al punto de rescate.

A las 17:28 horas, el avión confirmó que los dos heridos ya habían sido izados con éxito al helicóptero, culminando la fase más delicada del operativo en alta mar.

Traslado hospitalario y cierre del operativo

El Helimer 201 aterrizó en El Hierro a las 18:40 horas, donde una ambulancia trasladó a los dos evacuados hasta el hospital para su valoración y tratamiento.

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Por su parte, el avión Sasemar 103 dio por finalizada la misión regresando a base a las 19:20 horas.