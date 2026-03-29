Una mujer herida tras volcar con su vehículo y quedar atrapada en la TF-152

Una mujer de 39 años ha resultado herida de carácter moderado este sábado tras el vuelco de un vehículo en la carretera TF-152, a su paso por el municipio de El Sauzal, en el norte de la isla.

El suceso tuvo lugar a las 20:39 horas del 28 de marzo de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del accidente.

Rescate tras quedar atrapada en el interior del coche

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que tuvieron que liberar a la conductora, quien había quedado atrapada en el interior del vehículo tras el vuelco.

Una vez rescatada, los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedieron a su asistencia en el lugar del incidente.

Traslado hospitalario con traumatismo craneal

En la valoración inicial, la afectada presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital San Juan de Dios para recibir atención especializada.

En el operativo también participaron una ambulancia de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

Actuación de emergencias y limpieza de la vía

La Guardia Civil se encargó de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente, mientras que el servicio de carreteras procedió a la limpieza de la calzada, afectada tras el siniestro.

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El incidente generó retenciones puntuales en esta vía del norte de Tenerife durante la intervención de los servicios de emergencia.