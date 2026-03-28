Un vehículo queda completamente calcinado en un incendio de madrugada en Arona
Un incendio calcinó por completo un coche en la calle Cooperativa de Arona, Tenerife, durante la madrugada del sábado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Un coche quedó totalmente calcinado durante la madrugada de este sábado tras un incendio registrado en una vía urbana del municipio de Arona, en Tenerife.
El suceso tuvo lugar poco después de las 3:00 horas en la calle Cooperativa, donde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que un turismo estacionado estaba ardiendo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con base en el parque de Las Chafiras, así como agentes de la Policía Local de Arona.
Los bomberos lograron extinguir las llamas, que afectaron por completo al vehículo, evitando que el fuego se propagara a la fachada del edificio más cercano.
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