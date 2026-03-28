Un motorista de 27 años rasulta herido en la TF-28 tras chocar con un coche en El Rosario

Un motorista de 27 años ha resultado herido de carácter moderado este sábado tras verse implicado en una colisión con un turismo en la carretera TF-28, a su paso por el municipio de El Rosario, en Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo a las 10:38 horas, momento en el que varios alertantes dieron aviso del impacto entre ambos vehículos en esta vía del área metropolitana.

Traumatismo torácico tras la colisión en El Rosario

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron al joven en el punto del accidente. En una primera valoración, el motorista presentaba un traumatismo en el tórax de carácter moderado, por lo que fue necesario su traslado sanitario.

El herido fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó ingresado para continuar con su atención médica.

Intervención de la Guardia Civil y tráfico en la TF-28

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, encargados de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

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El incidente generó afectaciones puntuales en la circulación en la TF-28, una vía frecuentada por conductores que conecta distintos núcleos del sureste de Tenerife.