Hallado el cadáver de una menor en la costa de Canarias
La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de la adolescente, una turista de origen noruego de quince años
Los servicios de emergencia localizaron este sábado por la mañana el cadáver de una menor de 15 años flotando en la costa de Mogán. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte.
El aviso al 112 llegó pasadas las 10.30 de la mañana. Testigos vieron un cuerpo flotando entre Puerto Base y Balito, en la zona de Puerto Rico. Al enclave acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Emergencias de Puerto Rico, Protección Civil y Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.
Aunque en un primer momento los alertantes apuntaban a que el cadáver correspondía a una persona sin hogar de la zona, tras el rescate se confirmó que el cuerpo sin vida era de una joven.
Las autoridades habían recibido la denuncia de desaparición de una menor, turista, de 15 años y origen noruego, que se alojaba con su familia en unos apartamentos de la localidad de Gran Canaria. Tras el rescate, los familiares identificaron a la víctima.
Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo del caso y mantienen todas las hipótesis abiertas. El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le realizará la autopsia para aclarar las causas del fallecimiento.
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