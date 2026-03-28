Grave accidente en la autopista del sur de Tenerife: un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante

Un hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife, a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en sentido sur, durante la mañana de este sábado. Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Canarias, el suceso tuvo lugar poco antes de las 11:00 horas, cuando el vehículo en el que circulaba el afectado impactó violentamente contra la mediana de la vía por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del accidente, el conductor sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras varios minutos de intervención, lograron recuperar sus constantes vitales.

El hombre presentaba además múltiples fracturas de diversa consideración, lo que agravó su estado de salud desde el primer momento.

Traslado urgente al hospital de referencia

Una vez estabilizado, aunque en estado crítico, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, centro de referencia en la isla de Tenerife.

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Las autoridades trabajan ahora para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro ocurrido en esta concurrida vía del sur de la isla, una de las más transitadas del archipiélago canario, especialmente en fines de semana. El tráfico en la zona se vio afectado durante la intervención de los servicios de emergencia, generando retenciones puntuales en sentido sur.