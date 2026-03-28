Los detenidos por narcotráfico en el polígono de San Cristóbal se hacían pasar por guardias civiles para robar droga a otras mafias

Los narcotraficantes detenidos en el macroperativo contra la droga ejecutado el martes en el polígono de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria utilizaban falsos uniformes de la Guardia Civil para, presuntamente, robar droga a otras organizaciones criminales de la Isla. De los diecisiete detenidos, nueve ingresaron este jueves en prisión provisional.

La Policía Nacional, con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) al frente, ejecutaron el martes un gran dispositivo contra el tráfico de drogas en distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en San Cristóbal, San José y La Suerte, que se saldó con la detención de 17 personas y la desarticulación de una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de heroína y crack.

El dispositivo incluyó la entrada y registro de 11 viviendas que eran utilizadas, presuntamente, como puntos activos de distribución y consumo de droga, como informó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Las entradas se realizaron en las calles Palma de Mallorca, Alsedo, Tarajal y Dragón.

Clanes familiares y narcopisos

La investigación se inició tras detectarse un punto de venta muy activo de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal, concretamente en la calle Palma de Mallorca. Las gestiones policiales permitieron constatar la existencia de varios clanes familiares que controlaban la venta de estas sustancias, tanto en vía pública como a través de viviendas habilitadas como narcopisos.

Chalecos de la Guardia Civil intervenidos a la organización criminal en el polígono de San Cristóbal / ED

En estos inmuebles se organizaban turnos de mañana y tarde para la venta, permitiendo además el consumo en su interior. Uno de los pisos era custodiado de forma permanente por una persona en situación de drogodependencia, que residía en condiciones muy precarias. Asimismo, los investigados ejercían amenazas e intimidaciones sobre vecinos de la zona con el fin de garantizar la continuidad de su actividad delictiva.

La actividad generaba una elevada conflictividad en el entorno, con la afluencia constante de consumidores y el incremento de diversos delitos, lo que provocaba una notable alarma social y sensación de inseguridad entre los residentes. Cabe destacar que uno de los puntos de venta se encontraba próximo a centros educativos.

Droga incautada

En el momento de la intervención, algunos de los investigados intentaron deshacerse de la droga arrojándola al sistema de saneamiento del inmueble. Parte de la sustancia pudo ser recuperada gracias a la intervención de la Unidad de Subsuelo. Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 3,3 kilogramos de heroína, 1,1 kilogramos de cocaína, 51 gramos de crack, 465 g de anfetamina, 57 gramos de MDMA, más de un kilogramo de hachís (polen y resina), 12,8 kilogramos de fenacetina y otras sustancias de corte y 35.000 euros en efectivo

Asimismo, se incautaron chalecos reflectantes y placas identificativas falsas de la Guardia Civil, una pistola simulada, un taser, pasamontañas, grilletes y herramientas de cerrajería. Este material era presuntamente utilizado para la comisión de robos a otras organizaciones criminales, lo que en el argot policial se conoce como vuelcos.

Organización estructurada

La investigación ha permitido acreditar la existencia de una estructura organizada, con reparto de funciones entre sus integrantes, dedicada al tráfico de drogas. Al frente de la organización, la Policía Nacional sitúa a tres individuos: dos hombres y una mujer que responden a las iniciales de J.M.C.O., I.J.N.C. y S.C.C.M. La red dividía las tareas: cada uno de los miembros tenía sus funciones definidas. Además de los 'cabecillas', están los responsables del interior de las viviendas y la venta de estupefacientes, roles que ejercían presuntamente J.S.J., J.L.R.B., M.E.N.C., G.J.C.N y J.B.A.M.

En la calle, responsables de la venta inmediata en la vía pública, estarían R.M.S. y J.D.A.C, de tan solo 17 años. Y para la vigilancia y control del entorno, así como para la supuesta captación de compradores, la organización usaba a A.J.N.E., V.E.C.S., R.C.S., M.J.R.C., A.A.B.C., G.D.I.C., B.S.C., F.J.C.L. y M.J.C.L. Son las personas investigadas en esta macroperación.

La operación culminó con la detención de 17 personas y la práctica de 11 entradas y registros: ocho en el polígono San Cristóbal, dos en San José y uno en La Suerte, donde residía el principal investigado, considerado líder de la organización: I.J.N.C.

Amplio despliegue policial

En el dispositivo participaron más de 120 agentes de distintas unidades, entre ellas los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Medios Aéreos, la Unidad de Subsuelo, la Unidad de Guías Caninos y la Brigada Provincial de Policía Judicial.

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Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión de nueve de ellos. La organización ha quedado totalmente desarticulada.