Detenido por apuñalar en el cuello a otro varón en Güímar

Un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de intento de homicidio en el municipio de Güímar.

En el transcurso de una reyerta, un varón provocó heridas de arma blanca en el cuello a otro ciudadano, que tuvo que ser hospitalizado al sufrir lesiones de consideración.

Una intervención conjunta de agentes de la Guardia Civil y de integrantes de la Policía Local de Güímar permitió capturar al sospechoso del apuñalamiento minutos después de que ocurriera la violenta agresión.

La tentativa de homicidio ocurrió días atrás, por circunstancias que están bajo la investigación de integrantes del Instituto Armado.

Los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad recibieron una alerta a las 11:30 horas para que se desplazaran a un lugar en el que se había producido una pelea y un varón necesitaba asistsencia sanitaria.

Los agentes acudieron a un enclave en las proximidades del Camino del Socorro.

En la zona hallaron a un hombre, de origen subsahariano, que presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

Ante la gravedad de la situación, los integrantes de la Guardia Civil y la Policía Local establecieron un dispositivo para intentar identificar, localizar y capturar al presunto autor de la agresión con arma blanca.

Después de diversas batidas, el sospechoso fue interceptado cuando huía por el Camino del Socorro. En ese momento se había distanciado unos 500 metros del lugar en el que se produjo el intento de homicidio.

Personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la víctima y procedió a su traslado a las dependencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Los profesionales de la Guardia Civil se ocuparon de la instrucción de las diligencias por la agresión y el arrestado fue puesto a disposición de la plaza del Tribunal de Instancia de Güímar que se encontraba de Guardia.

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Además, un agente de la Policía Local consiguió localizar el arma blanca utilizada en una huerta de la zona.