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Aparatoso accidente en La Orotava: una motorista herida tras salirse de la vía y caer por un desnivel en la TF-21

El suceso ocurrió este 28 de marzo por la tarde en el norte de Tenerife, donde los servicios de emergencia rescataron a dos ocupantes tras una caída fuera de la carretera

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / LP/DLP

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 42 años ha resultado herida de carácter moderado este sábado tras un accidente de motocicleta en la carretera TF-21, a la altura del punto kilométrico 25, en el municipio de La Orotava, al norte de Tenerife.

El incidente se produjo a las 14:43 horas del 28 de marzo de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la salida de vía de una motocicleta y su posterior caída por un desnivel.

Rescate tras caer por un desnivel en la TF-21

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos de emergencia. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y personal del Cecopin se desplazaron hasta la zona, donde localizaron a los dos ocupantes del vehículo accidentado.

Ambos fueron rescatados en un entorno de difícil acceso y trasladados hasta el lugar donde esperaba el equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Traslado hospitalario y estado de la herida

El personal sanitario asistió a la mujer, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado. Tras una primera atención en el lugar, fue evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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El otro ocupante de la motocicleta resultó ileso y no precisó asistencia sanitaria.

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