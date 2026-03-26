Un vehículo híbrido queda calcinado en un incendio en Tenerife
En el lugar de los hechos intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife y policías locales de Arafo
Un vehículo híbrido quedó calcinado en un incendio registrado en Tenerife durante la mañana de este jueves.
El suceso se produjo en el municipio de Arafo y en el lugar de los hechos intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque del Valle de Güímar, así como agentes de la Policía Local.
El incendio ocurrió a las 10:15 horas en un solar situado en las proximidades del gimnasio Maximal, en la zona de El Carretón, junto a la carretera que enlaza la autopista del Sur (TF-1) con la carretera general del Sur (TF-28).
De forma fortuita
Según las fuentes consultadas, el principal vehículo afectado es un Hyundai híbrido, que ardió de forma fortuita y quedó completamente quemado, mientras que otro vehículo sufrió algunos daños menores. Ambos automóviles son propiedad de clientes del citado centro deportivo.
Los bomberos llegaron al lugar pocos minutos después de que comenzara el fuego y sofocaron las llamas sin grandes complicaciones. En el suceso no hubo personas heridas
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