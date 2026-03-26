Policías locales salvan la vida a una bebé de 14 meses en Tenerife

Policías locales salvaron la vida a una bebé de 14 meses en Tenerife durante la tarde de este jueves.

La menor de edad sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando se hallaba con sus padres en un supermercado del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 17:30 horas en el citado establecimiento comercial situado en el barrio de Los Alisios, en el Distrito Suroeste de la capital tinerfeña.

La patrulla

Tras la alerta por la incidencia que emitió la sala de comunicaciones del cuerpo de seguridad, agentes de una patrulla de la Policía Local acudieron de forma urgente.

Los funcionarios comprobaron que en el aparcamiento del citado supermercado había una gran cantidad de personas.

Uno de los policías locales realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas a la niña y consiguió que la pequeña recuperara el pulso y la respiración.

Añaza

Los agentes alertaron al personal del centro de salud de Añaza para que estuviera preparado y trasladaron a la bebé, en compañía de sus padres, a dicho recurso de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

En las citadas instalaciones fue estabilizada y, ante las circunstancias, se acordó el envío de la menor de edad a Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde quedó ingresada.

Agradecimiento

Los policías locales realizaron la escolta a la ambulancia que efectuó la evacuación de la paciente.

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Los progenitores de la pequeña agradecieron el trabajo y la implicación de los policías locales para salvar la vida a su hija.