Un motorista de 27 años, en estado crítico tras un accidente de tráfico con un coche en La Laguna

Un hombre de 27 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tráfico en La Laguna, en el que se vieron implicados un coche y una motocicleta.

El siniestro tuvo lugar a las 07:30 horas de este 26 de marzo en el Camino Barranquera, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias tras recibir la alerta.

Traslado urgente al hospital

El afectado presentaba un politraumatismo de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser atendido y estabilizado por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

Amplio dispositivo de emergencia

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del SUC, con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además del Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Policía Local.

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Los bomberos aseguraron la zona del accidente, mientras que la Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.