Detenido un hombre al que relacionan con trece robos en vehículos en La Laguna

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de al menos 13 robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en diferentes puntos de La Laguna: La Cuesta, El Rocío, El Pilar y alrededores.

En todos los casos el modo de operar era el mismo: fractura de las ventanillas del coche, acceso y sustracción de cualquier efecto que se encontrase en el interior, siempre en horario nocturno, detallan fuentes de la Comisaría provincial.

Gracias a la colaboración policial entre las diferentes unidades, y a pesar de que el presunto autor tomaba medidas de seguridad para evitar ser descubierto, se consiguió su localización cuando portaba en una mochila multitud de efectos cuya procedencia no podía justificar como gafas de sol, auriculares o mandos de garaje.

Los investigadores, tras la realización de las gestiones oportunas, consiguieron esclarecer cinco robos con fuerza en el interior de vehículos y devolver las pertenencias sustraídas a sus legítimos propietarios.

Asimismo, tras constatar los agentes su reiterada implicación en este tipo de hechos delictivos, se intensificó la coordinación con las demás comisarías cercanas a los hechos, lo que permitió esclarecer y atribuirle al arrestado otros nueve robos con fuerza en interior de vehículos.

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Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.