Destapan un mercado ilegal de animales en Canarias: siguen la pista de una Culebra Real hallada en Tenerife
La Guardia Civil detecta tráfico interinsular de fauna tras hallar una culebra invasora en La Laguna
La Guardia Civil ha destapado la existencia de un mercado ilegal de animales en Canarias tras una investigación iniciada en 2024 en el marco de la Operación Serrulatus, desarrollada por el Seprona de la Comandancia de Las Palmas.
Durante esta operación, los agentes investigaron a una persona a la que se le incautaron 32 ejemplares, entre ellos especies exóticas invasoras, animales protegidos por el convenio CITES y ejemplares potencialmente peligrosos, como un escorpión amarillo brasileño.
El análisis posterior de los datos ha permitido constatar la existencia de un elevado número de personas en Canarias, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, dedicadas a la tenencia, comercio y traslado ilícito de animales entre islas. Las investigaciones han puesto de manifiesto un entramado que opera a nivel autonómico y que supone un riesgo para el ecosistema del archipiélago.
El hallazgo clave en Tenerife
Uno de los hechos que impulsó la investigación fue el hallazgo, en agosto, de una culebra real californiana (Lampropeltis californiae) por parte de un vecino de La Laguna.
Este descubrimiento evidenció la presencia de especies invasoras en el medio natural y activó las alertas sobre el control de fauna en las islas.
Riesgo para el ecosistema canario
La información recabada ha sido trasladada al Gobierno de Canarias para reforzar la vigilancia y el control de movimientos de animales, tanto autóctonos como alóctonos.
Las autoridades recuerdan que la tenencia de especies incluidas en el convenio CITES o consideradas invasoras puede estar prohibida o regulada, debido al grave riesgo que representan para la biodiversidad, por lo que recomiendan evitar su adquisición sin autorización para no incurrir en posibles sanciones.
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