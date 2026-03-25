Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal

La Policía Nacional ha detenido este martes a 17 personas en un gran operativo antidroga desarrollado en los barrios de San José y el polígono de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención, ejecutada de forma simultánea en 11 viviendas, comenzó a las 5.30 horas de esta mañana y tenía un claro objetivo: desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución de heroína y crack.

La operación, liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía, se puso en marcha en noviembre. Fue el constante trasiego de toxicómanos, sobre todo en dos viviendas de la calle Palma de Mallorca, lo que alertó a las autoridades. Día sí y día también, en la vía pública y con la mirada fija a dos de los bloques, aguardaban consumidores. Y lo hacían desde primera hora, porque el negocio —según las vigilancias realizadas durante cuatro meses por la Policía Nacional— no abría más tarde de las ocho de la mañana. En la calle Palma de Mallorca cuando la mercancía estaba lista se daba un aviso claro a la clientela: un gesto con la cabeza y podían subir a las narcoviviendas.

Los agentes de Udyco ejecutaron los registros en las calles Palma de Mallorca, Alsedo, Tarajal y Dragón. Dos de las once viviendas en las que entraron eran usadas como narcopisos, según la investigación de Udyco. Allí se suministraba estupefacientes, pero también se permitía a los toxicómanos usar las estancias como fumaderos.

Agentes de Policía Nacional durante la intervención en el polígono de San Cristóbal / ED

Al frente de la organización, la Policía Nacional sitúa a tres individuos: dos hombres y una mujer que responden a las iniciales de J.M.C.O., I.J.N.C. y S.C.C.M. La red dividía las tareas: cada uno de los miembros tenía sus funciones definidas. Además de los 'cabecillas', están los responsables del interior de las viviendas y la venta de estupefacientes, roles que ejercían presuntamente J.S.J., J.L.R.B., M.E.N.C., G.J.C.N y J.B.A.M.

En la calle, responsables de la venta inmediata en la vía pública, estarían R.M.S. y J.D.A.C, de tan solo 17 años. Y para la vigilancia y control del entorno, así como para la supuesta captación de compradores, la organización usaba a A.J.N.E., V.E.C.S., R.C.S., M.J.R.C., A.A.B.C., G.D.I.C., B.S.C., F.J.C.L. y M.J.C.L. Son las personas investigadas en esta macroperación.

En los cuatro meses de vigilancias, la Policía Nacional ha podido constatar la presunta actividad ilícita, centrada en la venta de estupefacientes, que se desarrollaba en la zona. El modus operandi era siempre el mismo. A una plazoleta cercana a la calle Palma de Mallorca llegaban los toxicómanos cuando el sol aún no había salido. Uno de los días, los agentes apreciaron cómo se personó una pareja que, tras entregar dinero a uno de los investigados y subir al piso, abandonó la zona después de que le entregasen "un objeto de pequeñas dimensiones".

Pases de droga

La situación se repetía día tras día, según ha acreditado la investigación y consta en el auto judicial de entrada y registro al que ha tenido acceso este diario. Los vigías se sentaban tanto en los accesos a los inmuebles como en la plaza a controlar la zona. Frente a ellos se colocaban los compradores, a quienes dejaban entrar a las viviendas con un simple gesto de cabeza. Esa era la señal. Luego, salían escalonadamente los toxicómanos que habían accedido. El trasiego comenzaba, casi siempre, a las ocho de la mañana, y lo único que variaba era el 'portero' del edificio.

Una de esas vigilancias, consta en el auto, coincidió con una actuación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se llevó arrestado a uno de los investigados tras un pase de crack.

Otro día, la Policía Nacional no se limitó a observar sino que intervino. Tras ver entrar y salir a dos compradores, decidieron darles el alto cuando abandonaban la zona. Sin haber contactado con nadie desde que salieron del narcopiso de Palma de Mallorca, los agentes les incautaron cuatro trozos de crack con un peso de 0,06 gramos y un trozo de 0,07 gramos, respectivamente.

Droga en parterres

En otra actuación, dos toxicómanos fueron interceptados en el paseo de San José. Llevaban consigo 0,44 gramos de heroína en una bolsa termosellada y 0,16 gramos de crack en tres trozos.

En otros de los casos ni siquiera entraban a las viviendas habilitadas, sino que miembros de la red dejaban las sustancias en un parterre de la zona y avisaban a los clientes para que las recogiesen. En estos casos, normalmente los toxicómanos daban el dinero en mano a uno de la banda, que entraba en el edificio y le dejaba el estupefaciente en la jardinera.

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La operación contra la organización criminal que dominaba el menudeo en estas calles del polígono de San Cristóbal permanece abierta. A los 17 arrestados —que se prevé que pasen el jueves a disposición judicial— se les imputan los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. En los registros, la Policía Nacional ha incautado heroína, crack y cocaína.