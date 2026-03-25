El hombre que tenía en Tenerife 700 litros de gasolina en un piso es un ocupa con problemas psiquiátricos

El hombre que tenía en un piso de Tenerife 700 litros de gasolina y nueve bombonas de gas butano es un ocupa que tiene problemas psiquiátricos.

Las personas consultadas aseguran que el citado ciudadano, de nacionalidad española, causaba molestias a habitantes del complejo residencial donde vivía en el municipio de Arona.

La vivienda en la que se acumulaban decenas de garrafas de combustible y un número excesivo de bombonas de gas supuestamente llevaba once años ocupada. Y ese domicilio también residían de forma habitual una mujer y otro hombre.

Desocupación

Y, en el transcurso de estos días, la empresa de desocupación EZ, propiedad de Roberto Pérez, lleva a cabo la recuperación del inmueble para su propietario.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes en un edificio de la localidad de Parque La Reina. La retirada de las garrafas de gasolina y las bombonas se produjo en un dispositivo que llamó la atención de numerosos ciudadanos.

En el lugar intervinieron agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), bomberos de Tenerife del parque de Las Chafiras y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Alerta

Un ciudadano se percató de que el hombre ahora arrestado, de mediana edad y natural de Galicia, trasladaba en su moto, tipo scooter, dos "petacas" de combustible. En un primer momento, le llamó la atención, ya que dicho vehículo no tiene un consumo tan elevado.

Pero al vecino le empezó a parecer muy preocupante verlo llegar con otras dos garrafas llenas de gasolina. A partir de ese momento, el testigo decidió avisar a agentes de la Guardia Civil.

Hasta ahora, no se ha ofrecido una explicación sobre el motivo por el que dicho ciudadano acumulaba una cantidad tan elevada de gasolina en un domicilio.

Preocupación

Personas que residen en el edificio donde se hallaba la vivienda ocupada y en el anexo han mostrado su preocupación, ya que podía haber ocurrido una tragedia, tanto por una imprudencia como de forma intencionada.

Después del hallazgo de las garrafas y las bombonas de butano, el personal sanitario consideró oportuno trasladar al ciudadano de origen gallego a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Vigilancia

A las 22:00 horas, la empresa de desocupación EZ Property Solutions, recibió una llamada para que intentaran realizar la desocupación del piso donde se habían acumulado los centenares de litros de gasolina y casi una decena de bombonas.

A primeras horas de la tarde de ayer, ya se había realizado el cambio de cerradura de la vivienda, así como la limpieza. Y personal de

A partir de ese momento, varios empleados de dicha mercantil vigilaron el inmueble y hablaron con vecinos de dicho enclave de Parque La Reina. Detectaron que en dicho piso también residían de forma habitual una mujer de origen extranjero, de Europa del Este, y un varón latinoamericano.

Con el paso de las horas, los empleados de la firma de desocupación lograron hacerse con el control del domicilio. Además, según asegura el gerente de EZ, Roberto Pérez, le ofrecieron al otro hombre que vivía allí un acuerdo, que consistía en buscarle otra vivienda. Pero ese trato fue rechazado.

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Otros residentes

El propietario de la firma de desocupación no comprende por qué la mujer y el otro residente no alertaron a las fuerzas de seguridad de la acumulación de gasolina y gas en un piso, donde no es posible ocultar dicho material. Por eso se pregunta si han actuado como colaboradores del hombre que ahora está en la Unidad de Psiquiatría.