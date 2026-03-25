Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en Benijo

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han localizado en la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en la zona de Benijo. La intervención se produjo tras un aviso recibido por el CECOES-112 Canarias, después de que dos turistas alertaran de la presencia del cadáver mientras transitaban por el lugar.

Hasta la zona se desplazan efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Policía Nacional, que se encargarán de activar el protocolo correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.