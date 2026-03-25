Detenido en Tenerife un conductor drogado tras una persecución en la que destrozó dos coches policiales

Un hombre que circulaba drogado fue detenido en Tenerife después de protagonizar una peligrosa persecución y causar destrozos en dos coches policiales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles en el municipio de La Laguna y policías locales consiguieron atrapar a un varón de 39 años que condujo de forma temeraria.

Los hechos comenzaron en el barrio de San Matías a las 3:30 horas, cuando los agentes municipales realizaban tareas de prevención de la seguridad ciudadana en dicho enclave.

Por varias calles

La patrulla circulaba por la Avenida San Matías y, a la altura de la calle San Nicolás, observó que el conductor de un furgón blanco iba a una gran velocidad, muy superior a la permitida en esa zona urbana.

A la altura de la plaza Nueva Sabina, los funcionarios le dieron el alto al chófer, pero este hizo caso omiso a las señales acústicas y luminosas.

A partir de ese momento se inició una persecución por diversas calles, como San Mauricio, San Salvador o la avenida de San Matías, de nuevo.

Primera colisión

Ante dicha circunstancia, los agentes solicitaron refuerzos y otras cuatro patrullas acudieron al citado barrio para intentar interceptar al varón que se dio a la fuga.

El investigado conducía bajo los efectos de cánnabis y cocaína

En la calle San Olegario, otra patrulla se encontró de frente con el protagonista de la persecución y, en vez de parar, el conductor embistió con su furgón al vehículo policial, un Dacia Duster, al que le causó daños materiales relevantes que le impidieron continuar la marcha.

Uno de los agentes se bajó y se dirigió hacia el ahora investigado para intentar interceptarlo. Rompió una ventanilla y la luna delantera del vehículo comercial para intentar atrapar al infractor.

Segundo choque

Pero no le dio tiempo, pues, de forma inmediata, el individuo dio marcha atrás y continuó la fuga. De hecho, el funcionario tuvo que apartarse con rapidez para no ser atropellado.

En la Avenida San Matías, el conductor, identificado como J.P.M., se volvió a encontrar con otro vehículo radiopatrulla de frente. Los agentes giraron para evitar una colisión frontal, pero este segundo Dacia Duster recibió un impacto en el lateral derecho.

Daños en un segundo coche patrulla / El Día

A partir de ese momento, el ahora investigado se bajó del furgón y huyó a pie. En un momento dado, cayó por un terraplén varios metros. Pero siguió su fuga.

Cocaína y cánnabis

Después de varias batidas, así como de mirar bajo diferentes vehículos, a J.P.M. lo encontraron junto a un contenedor de basura de la zona.

De inmediato, se procedió a su arresto. Según los datos que han trascendido, el hombre de 39 años circulaba bajo los efectos de cánnabis y cocaína.

Fue detenido como presunto autor de un delito de conducción temeraria y fue trasladado a un centro de salud para su valoración.

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Después de la instrucción de las primeras diligencias, fue llevado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna.