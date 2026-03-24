Muere un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal en Tenerife

Un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal entre dos coches ocurrida en Tenerife en la jornada de ayer falleció a mediodía de este martes.

Esta nueva víctima mortal tenía 27 años de edad, era padre de una hija de corta edad y residía en el norte de la Isla. Circulaba en un Seat León y, tras el impacto brutal, su vehículo comenzó a arder. Sufrió quemaduras, varios traumatismos y una parada cardiorrespiratoria.

La otra persona fallecida, una mujer francesa de 26 años, iba en el otro vehículo y pereció durante la tarde del lunes en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Mientras tanto, su pareja sentimental, de 30 años y también de origen galo, se encuentra en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

De esta manera, el citado accidente de tráfico se ha saldado, hasta el momento, con dos personas fallecidas y un hombre en estado crítico, que conducía un Peugeot 208.

En Guía de Isora

La colisión frontal ocurrió a las 12:15 horas del pasado lunes en la Autopista del Sur (TF-1), a la altura del municipio de Guía de Isora.

El conductor de un Seat León, vecino del municipio de El Tanque e identificado como Steven, chocó de frente contra el Peugeot 208 en el que viajaba la pareja gala. Pocos segundos después, el primero de los turismos sufrió un incendio y acabó calcinado en uno de los márgenes de la carretera.

El siniestro vial se produjo en un tramo del anillo insular que tiene un carril en sentido hacia Adeje y dos hacia Santiago del Teide, pero en el que no existe mediana, por lo que el riesgo de accidentes muy graves o mortales es muy elevado.

Testigos

Fueron varios los testigos que pararon para auxiliar a las víctimas, tras presenciar el choque de frente, o bien llegar poco después.

De hecho, todos los afectados fueron sacados de los turismos accidentados antes de que llegaran al lugar los bomberos del Consorcio de Tenerife.

El joven vecino de El Tanque fue extraído del habitáculo cuando el citado automóvil había empezado a arder. Sufrió quemaduras, varios traumatismos y una parada cardiorrespiratoria. Fue reanimado por varios testigos, bomberos destinados en el parque de Tejina y personal sanitario de ambulancias desplazadas al lugar.

Poco después fue trasladado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

En el otro arcén de la TF-1 quedó destrozado el Peugeot 208 y los dos jóvenes franceses fueron sacados del interior. La joven registró varios traumatismos y una parada cardiorrespiratoria. Al final, gracias a las tareas de reanimación, recuperó su pulso y la respiración.

Al hospital

Una ambulancia medicalizada llevó a la mujer gala al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde falleció varias horas después.

Su novio sufrió varios traumatismos de gravedad. Una ambulancia sanitarizada procedió a su traslado, en un primer momento, a Hospiten Sur, en Playa de las Américas. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, más tarde se consideró oportuno llevarlo al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife sofocaron las llamas del Seat León y colaboraron con el resto de recursos de seguridad y emergencias.

Investigación de Tráfico

En el siniestro vial también participaron patrullas y el Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico, que realizan la investigación sobre las circunstancias que provocaron el suceso; así como policías locales de Guía de Isora y Santiago del Teide, bomberos voluntarios de Guía de Isora, así como dos ambulancias de soporte vital básico.

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Debido a la magnitud del accidente, la carretera permaneció cortada en ambos sentidos durante, al menos, dos horas. Y la circulación fue desviada por la carretera general TF-82, en el tramo entre el casco urbano de Guía de Isora y Chío.