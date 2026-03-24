Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife

Muere la joven que sufrió lesiones graves y una parada cardiorrespiratoria tras una colisión frontal en Tenerife.

Una joven falleció y otros dos hombres resultaron heridos de gravedad en una choque entre dos coches a mediodía de ayer en la autopista del Sur (TF-1), a la altura del municipio de Guía de Isora.

El accidente de tráfico se produjo en un tramo del anillo insular en el que existen dos carriles en sentido hacia Santiago del Teide y uno hacia Adeje, pero sin mediana, por lo que los choques de frente entre vehículos que circulan a altas velocidades pueden generar lesiones de gran importancia.

Dos franceses

En uno de los coches, un Peugeot 208, iban un hombre de 30 años y una mujer de 26, ambos de nacionalidad francesa. Estos afectados fueron sacados del automóvil por personas que presenciaron la colisión frontal o llegaron justo después.

La joven tuvo varios traumatismos y una parada cardiorrespiratoria inicial. Y recuperó el pulso y la respiración gracias a las tareas de reanimación realizadas por testigos, bomberos y personal sanitario.

Una ambulancia medicalizada la trasladó a Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). En dicho centro falleció poco después de las 18:00 horas de ayer.

Coche calcinado

El varón que iba en el Peugeot registró diversos traumatismos de gravedad. El equipo de una ambulancia sanitarizada procedió a su evacuación a Hospiten Sur, en Playa de las Américas.

En el otro turismo, un Seat León, circulaba un joven de 27 años, de origen canario. Tras el fuerte impacto, el automóvil se incendió. Otros conductores que pararon tras el siniestro se ocuparon de sacar del habitáculo y auxiliar a la víctima, que sufrió quemaduras, varios traumatismos e, incluso, una parada cardiorrespiratoria.

Tras ser reanimado, fue trasladado grave en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Un médico italiano

Una de las fuentes consultadas destacó la intervención en los primeros minutos de un joven médico de nacionalidad italiana, que pasaba por el lugar del suceso.

Además de parar en el margen de la vía, dicho profesional empezó a coordinar a las personas que se hallaban por las inmediaciones para facilitar la intervención de los servicios de seguridad y emergencias que llegaron después.

Dicho ciudadano transalpino fue uno de los testigos que aplicó sus conocimientos para asistir a las tres víctimas antes de que se personaran los bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el Parque de Tejina, las cuatro ambulancias, el helicóptero medicalizado, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como integrantes de las policías locales de Guía de Isora y Santiago del Teide.

Atestado

El Equipo de Atestados de la Guardia Civil se hizo cargo de realizar el informe que determinará las circunstancias que influyeron en el siniestro.

El accidente obligó a cortar la circulación en dicho tramo de la autovía TF-1 en ambas direcciones. Así permaneció, al menos, durante más de dos horas.

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Mientras tanto, el tráfico fue desviado por la carretera insular TF-82, que conecta Los Menores (Adeje) con Icod de los Vinos, sobre todo en el sector comprendido entre el casco de Guía de Isora y Chío.