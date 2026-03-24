Dieciséis meses de cárcel por apuñalar a un joven en un ajuste de cuentas en Tenerife

Un varón fue condenado a dieciséis meses de cárcel por apuñalar a un joven durante un ajuste de cuentas en Tenerife.

El hombre de 48 años que fue detenido durante la noche del pasado sábado como presunto autor del apuñalamiento de un joven durante una reyerta por un problema de drogas en el Camino de Las Mantecas, en el municipio de La Laguna, fue condenado a dieciséis meses de prisión.

El varón, identificado como M.A.B., está acusado de un delito de lesiones con instrumento peligroso y en la mañana de ayer fue sometido a un juicio rápido en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Laguna.

La autoridad judicial acordó suspenderle la pena de cárcel con la condición de que no cometa delitos en el plazo de dos años.

Gestiones de agentes municipales

Dicho ciudadano fue detenido por agentes de la Policía Local de La Laguna después de una investigación, a raíz de que un joven de 21 años fuera apuñalado en el interior de un edificio en la calle Radioaficionado, en el Camino de Las Mantecas.

La víctima y un amigo acudieron a dicho lugar, supuestamente a intentar cobrar una deuda de droga al ahora investigado.

Entre las partes se produjo una reyerta. Y el hombre de más edad sacó un cuchillo y apuñaló al joven de 21 años en la parte superior del abdomen.

Patinete eléctrico

Según algunos testimonios, también intentó acuchillar en el cuello al otro chico, pero este logró esquivar el ataque. También trató de causar más heridas de arma blanca al afectado que ya estaba en el suelo, aunque no logró su objetivo.

La víctima y su amigo llegaron a pedir hielo en uno de los establecimientos del Camino Las Mantecas. Y después huyeron con el patinete eléctrico en dirección al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde fue atendido el acuchillado.

Dicho joven de 21 años solicitó que le dieran el alta voluntaria en el centro hospitalario por circunstancias que se desconocen.

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Policías locales de La Laguna realizaron varias gestiones y consiguieron identificar, localizar y arrestar al varón de 48 años, que admitió la pelea, pero no que utilizara un cuchillo.