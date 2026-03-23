Varias personas quedan atrapadas tras una colisión frontal muy grave en Guía de Isora

Una colisión frontal muy grave ocurrida este lunes en la Autopista del Sur, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias tras quedar varias personas atrapadas en el interior de los vehículos implicados.

Según la información facilitada, el siniestro se produjo a las 12:15 horas en el punto kilométrico 93. La colisión se ha registrado en un tramo de doble sentido de la vía, sin mediana, donde ya ha habido otros accidentes similares, algunos con víctimas mortales.

En uno de los vehículos viajaban un hombre y una mujer, mientras que en el otro lo hacía un joven. El coche de la última víctima quedó calcinado al sufrir un incendio después del fuerte impacto. El joven fue evacuado con lesiones muy graves en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Según las fuentes consultadas, varios conductores pudieron sacarlo rápido del habitáculo para evitar lesiones más graves o que falleciera por quemaduras.

Varias personas resultan atrapadas en una colisión frontal muy grave / ED

Intervención inmediata de recursos sanitarios, de rescate y de seguridad

La gravedad del choque hizo necesaria la intervención inmediata de numerosos recursos sanitarios, de rescate y de seguridad para atender a las personas afectadas y asegurar la zona del accidente.

El aviso movilizó a la sala operativa del 112 Canarias, que activó un dispositivo formado por un helicóptero medicalizado, cinco ambulancias —entre ellas una medicalizada, una sanitarizada y varias de soporte vital básico—, además de bomberos del Consorcio de Tenerife, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, policías locales y personal de conservación de carreteras.

La vía se encuentra cerrada en ambos sentidos para facilitar la intervención de los equipos de seguridad y emergencias. La circulación se está desviando por la carretera insular TF-82, que enlaza Los Menores, Guía de Isora y Chío.