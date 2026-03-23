Un hombre acumula en su casa 50 garrafas de gasolina y bombonas en Tenerife

Un hombre acumula en el interior de su casa en Tenerife más de cincuenta garrafas de gasolina y diversas bombonas de gas butano.

En el lugar de los hechos intervienen agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Tenerife y personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Despliegue en Parque La Reina / El Día

La intervención de los equipos de seguridad y emergencias se produjo durante la tarde de este lunes en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla.

En un apartamento

Los integrantes del Instituto Armado destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) acudieron a un domicilio situado en el núcleo de Parque La Reina, según las personas consultadas.

Tres camiones de los bomberos destinados en el parque de Las Chafiras, incluido un vehículo autoescala, se desplazaron hasta el lugar y fueron los encargados de sacar a la vía pública las decenas de garrafas de combustible, así como las diferentes bombonas de gas.

Intervención en Parque La Reina / El Día

El despliegue de recursos generó una gran sorpresa y preocupación entre los ciudadanos de dicho núcleo de Arona.

Salud mental

Los agentes del cuerpo de seguridad barajan como primera hipótesis de la acumulación de dichas garrafas de gasolina y bombonas de gas que el propietario sufra algún tipo de problema de salud mental.

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En cualquier caso, en las primeras horas no se ha logrado determinar la existencia de algún tipo de móvil delictivo en dicha conducta.