Un joven de 21 años es apuñalado en Tenerife tras un ajuste de cuentas por una deuda de drogas

Un joven de 21 años de edad fue apuñalado durante un ajuste de cuentas en Tenerife en la noche del pasado sábado.

La víctima, en compañía de un amigo, fue a la casa del presunto autor de la agresión con arma blanca para intentar cobrar una deuda a un consumidor habitual de drogas en el municipio de La Laguna.

Los hechos ocurrieron en el interior de un edificio situado en el Camino Las Mantecas, cuando dos hombres se dirigieron a la vivienda de otro para supuestamente saldar el cobro de una cantidad por la compra de sustancia estupefaciente.

Investigación

La investigación desarrollada por agentes de la Policía Local de La Laguna permitió identificar, localizar y arrestar al presunto autor del apuñalamiento.

Según los datos que han trascendido, dos jóvenes se dirigieron en un patinete eléctrico hasta un edificio situado en la calle Radioaficionado.

Su objetivo era presuntamente cobrar una deuda a un toxicómano que reside en la zona. Entre las tres personas hubo una discusión y, segundos después, una reyerta.

Cuchillo

En un momento dado, M.A.B., el toxicómano, de 48 años, sacó un cuchillo de cocina y atacó a los dos jóvenes.

A uno de los afectados, de 21 años de edad, le provocó una herida de arma blanca en la parte superior del abdomen. Y al otro le lanzó una cuchillada en el cuello, aunque el afectado logró esquivarla.

Después, se tiró sobre la persona que estaba acuchillada, que permanecía en el suelo. Supuestamente, su intención era seguir acuchillándole, pero no lo consiguió.

Los afectados huyeron a bordo de su patinete eléctrico. En un momento dado, ambos se dirigieron a un establecimiento de la zona de Las Mantecas para solicitar hielo.

Al hospital

Poco después, acudieron hasta el departamento de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), que se encuentra a escasa distancia de Las Mantecas.

A partir de ese momento, personal sanitario activó a los cuerpos de seguridad, ante las evidencias de que el joven había sufrido la agresión durante una reyerta; es decir, que podía existir un delito.

Policías locales acudieron hasta el centro hospitalario para mantener una breve entrevista con la víctima que sufrió la lesión de arma blanca.

Además, en el exterior del hospital localizaron a un varón encapuchado, con un patinete, que intentó pasar desapercibido ante los agentes y que era el amigo del varón apuñalado.

Arresto

Otros funcionarios del cuerpo de seguridad municipal se desplazaron hasta el barrio de Las Mantecas, con el objetivo de saber cómo habían ocurrido los hechos.

Con la información recabada en las diferentes gestiones, los policías locales procedieron a la detención del varón de 48 años de edad en el portal de su edificio, según los datos que han trascendido.

El ahora acusado admitió que había peleado con dos jóvenes, pero negó que hubiera utilizado un arma blanca en el enfrentamiento.

A los calabozos

Dicho ciudadano está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones. Después de la instrucción de las primeras diligencias, el presunto autor fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en La Laguna.

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El arrestado pasará en breve a disposición de la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Laguna.