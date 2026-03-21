Muere un hombre de 79 años tras ser rescatado del mar en El Tamaduste, en El Hierro

Un hombre de 79 años ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar en la playa de El Tamaduste, en el municipio de Valverde (El Hierro), según ha informado el CECOES 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo en torno a las 14:52 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió una alerta en la que se indicaba que una persona había sido localizada flotando boca abajo en el agua.

En ese instante, quienes se encontraban en la zona ya habían logrado sacarla del mar e iniciaban maniobras de reanimación.

Activación de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de inmediato un dispositivo en el que participaron distintos recursos. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Intervención de los cuerpos de seguridad

Tras el fallecimiento, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Por su parte, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos desplazados, facilitando las labores de intervención y asegurando la zona.