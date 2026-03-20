Un joven sufre lesiones graves en un atropello en Punta del Hidalgo

Un joven de 26 años resultó herido de gravedad durante la mañana de ayer al ser atropellado en el núcleo costero de Punta del Hidalgo, en el municipio de La Laguna.

El accidente ocurrió a las 9:46 horas en la carretera insular que enlaza la autopista del Norte (TF-5) con Punta del Hidalgo (TF-13).

Según una de las primeras hipótesis de los agentes que llevan la investigación del asunto, el peatón cruzó la mencionada vía por un lugar no habilitado para ello; es decir, fuera de un paso de peatones, a la altura del punto kilométrico 18, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario.

Además, atravesó el carril donde fue arrollado justo después de que pasara un furgón, por lo que supuestamente el conductor de un Volkswagen Polo no tuvo apenas margen para evitar el siniestro vial.

Según las fuentes consultadas, el chófer dio resultado negativo a las pruebas de alcohol y drogas que le hicieron los agentes municipales.

Hasta el lugar acudieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como integrantes del cuerpo de seguridad.

El personal sanitario comprobó que la víctima sufrió traumatismos en ambas piernas, así como un fuerte golpe en la cabeza.

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Ante la gravedad de las lesiones, fue trasladado al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en una ambulancia medicalizada. n