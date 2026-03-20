Accidente de tráfico en La Laguna
Herido grave al impactar contra un muro en la carretera de Las Mercedes
Un joven de 30 años sufre varios traumatismos en una pierna, que precisan de una intervención quirúrgica en el Hospital La Candelaria
Un hombre de 30 años resultó herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido durante la noche del pasado miércoles en el Camino de Las Mercedes (TF-113), en el municipio de La Laguna.
El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, a la altura de la zona de Jardina. El joven conductor sufrió una salida de vía e impactó contra el muro de una vivienda.
La sala operativa del 1-1-2 activó a varios recursos, como una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, así como a la Policía Local.
Según los datos que trascendieron, el varón sufrió varios traumatismos de carácter grave. Varias de dichas lesiones se concentraron en una de las piernas del conductor.
Debido a las características del suceso, el personal sanitario de la ambulancia estabilizó al conductor y lo trasladó a Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).
La víctima fue sometida a una intervención quirúrgica poco después de llegar a dicho centro. Y en la mañana de ayer continuada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local se ocuparon de la instrucción del atestado por el accidente, a la vez que regularon la circulación en la mencionada carretera.
Para conocer diferentes circunstancias que rodearon el suceso, dichos profesionales encargaron un análisis de sangre para determinar si el joven circulaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas cuando impactó de frente contra una vivienda. n
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