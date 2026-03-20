Dos detenidos por cometer seis robos en varios municipios de Tenerife
La Policía Nacional comprobó que en el coche los sospechosos llevaban televisores, tenis, bolsos y otros complementos de lujo
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Tenerife a dos varones como presuntos autores de seis robos en diferentes municipios.
La intervención se produjo el pasado 8 de marzo en el municipio de Arona. Los integrantes del cuerpo de seguridad dieron el alto a los ocupantes de un coche, pues el conductor circulaba de forma sospechosa.
Una vez identificados ambos sujetos, los funcionarios intervinientes pudieron comprobar que, además de constarles varios antecedentes por delitos contra el patrimonio, sobre uno de ellos pesaba una reclamación judicial en vigor.
Droga
Durante el registro del vehículo en el que viajaban se localizó una bolsa de plástico que contenía sustancia estupefaciente, cuya posesión fue atribuida a uno de los dos hombres.
Los funcionarios intervinieron numerosos objetos de valor, como televisores, zapatos y bolsos de marca, colonias, gorras, tabaco e, incluso, llaves de diferentes propiedades.
Los integrantes del cuerpo de seguridad hallaron diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para la comisión de robos con fuerza.
Gestiones
Ante estos indicios, se consideró que dichos efectos podrían haber sido obtenidos de manera ilícita, iniciándose las correspondientes gestiones de investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Como resultado de las pesquisas practicadas, se pudo determinar que parte de los objetos intervenidos procedían de dos robos con fuerza cometidos esa misma mañana.
Con la colaboración de la Jefatura de la Policía Local de San Miguel de Abona, se logró situar el vehículo en las inmediaciones de uno de los lugares donde se produjeron los hechos, tan solo dos horas antes de la detención.
Además, se efectuaron consultas a la Guardia Civil con el fin de comprobar si alguno de los enseres robados pertenecía a hechos ocurridos en municipios colindantes, dando como resultado el esclarecimiento de un tercer robo con fuerza y su presunta participación en otros tres hechos de la misma naturaleza.
Ingreso en la cárcel
Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial quien decretó prisión provisional para ambos.
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
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