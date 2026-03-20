Capturado en Tenerife 'El Potajito', el preso que huyó de una cárcel de Zaragoza

El delincuente 'El Potajito' ha sido capturado este viernes en Tenerife, después de que escapara de una prisión de Zaragoza donde cumplía condena por diversos delitos.

Pedro Airam C.G. era buscado desde hacía casi dos semanas por policías nacionales, guardias civiles y policías locales del área metropolitana de la Isla.

Y es que, además, se había quitado la pulsera electrónica que se le puso en cumplimiento de una orden de alejamiento de su expareja sentimental, que reside en la zona de La Cuesta.

Permiso penitenciario

Pedro Airam C.G., de 38 años de edad y que empezó a delinquir cuando era menor de edad, permanecía fugado de la Justicia desde hacía doce días.

Recibió un permiso penitenciario para salir del centro penitenciario de Daroca, pero el domingo 8 de marzo no regresó a la cárcel.

El aviso

Agentes de la Policía Nacional realizaron un amplio despliegue para atrapar a dicho hombre, que había sido localizado minutos antes en el término municipal de La Laguna por un funcionario libre de servicio.

Según indican las fuentes consultadas, un ciudadano comprobó que 'El Potajito' se hallaba en un recinto público.

Supuestamente, el varón sobre el que la Policía Nacional había dictado una orden de busca y captura practicaba deporte con total tranquilidad en un gimnasio en la zona de Los Majuelos.

Despliegue

El ciudadano alertó a la Policía Nacional, que realizó un fuerte dispositivo para atrapar a Pedro Airam en la zona de la Avenida El Paso.

Los vecinos y empresarios de la zona se sorprendieron por el despliegue y, en los primeros minutos, no sabían qué ocurría.

Al detectar la presencia policial, el delincuente saltó por una ventana y echó a correr. Protagonizó una breve persecución, hasta que fue interceptado y reducido tras recorrer dos calles.

Amplio historial delictivo

'El Potajito' está considerado autor de decenas de robos y protagonizó varias fugas del centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares, que hace dos décadas estaba considerado como uno de los más seguros de España por las autoridades del Gobierno de Canarias.

Desde ese momento empezó a ser muy conocido por agentes de varios cuerpos de seguridad en Tenerife y se le consideraba uno de los delincuentes juveniles más famosos de la Isla.

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Su carrera delictiva continuó tras alcanzar la mayoría de edad y ha sido condenado a prisión en diversas ocasiones por varias acciones delictivas, pero, sobre todo, por delitos contra el patrimonio.