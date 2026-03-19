Salvan la vida a un joven turista que sufrió un ahogamiento en una piscina de Tenerife
El hombre fue hallado mientras flotaba en el agua durante la tarde de este jueves
Personal sanitario y guardias civiles salvaron la vida a un joven turista que sufrió un ahogamiento en una piscina de Tenerife.
Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves en una zona de ocio de un establecimiento hotelero del Sur de la Isla.
Algunos testigos comprobaron que el hombre flotaba en el agua sin responder a estímulos en la piscina de un hotel en la zona de Callao Salvaje, en el municipio de Adeje.
Recursos
La sala operativa del 1-1-2 movilizó a varios recursos, como una ambulancia de soporte vital básico, otra medicalizada y a agentes de la Guardia Civil del puesto de Adeje.
En el lugar de los hechos, los citados agentes y una persona que se identificó como enfermera le realizaron las primeras maniobras de reanimación básicas.
Después, esas tareas en nivel avanzado fueron continuadas por los profesionales de ambas ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Al hospital
El joven, de 22 años de edad y origen extranjero, logró recuperar el pulso y la respiración.
La ambulancia medicalizada, escoltada por una patrulla de la Guardia Civil, fue la encargada de trasladar al afectado a Urgencias de Hospiten Sur, en Playa de las Américas.
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