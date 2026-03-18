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Una mujer resulta herida tras ser atropellada en un accidente en Santa Cruz de Tenerife

El percance tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en la Avenida de la Constitución y la víctima fue evacuada con un traumatismo de carácter moderado al Hospital de la Candelaria

Exterior de las urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Exterior de las urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. / Arturo Jiménez

Aránzazu Fernández

Una mujer resultó herida en la madrugada de este miércoles, 18 de marzo, tras ser atropellada en la Avenida de la Constitución, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del accidente a las 5.58 horas de hoy, en el que se alertaba de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras haber sido alcanzada por un vehículo en dicha vía.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos profesionales sanitarios atendieron a la afectada en el lugar del suceso. Tras una primera valoración, la mujer presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su atención médica.

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Por su parte, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife acudieron al lugar y se encargaron de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.

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