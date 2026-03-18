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El helicóptero del GES rescata a una senderista lesionada tras sufrir una caída en La Gomera

La mujer fue trasladada al hospital con un traumatismo de carácter moderado

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 64 años ha resultado herida tras sufrir una caída en un sendero de La Gomera.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha informado de que el aviso, en el que solicitaba asistencia sanitaria para una senderista que no podía continuar la marcha, se produjo a las 11:42 horas.

Los rescatadores del helicóptero del GES tuvieron que acceder hasta la senderista. Tras prestarle una primera asistencia, procedieron a su rescate y la evacuaron hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera.

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Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada y la trasladó al servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. La mujer un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

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