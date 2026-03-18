Detenido en Tenerife un delincuente con más de veinte antecedentes por lesiones, amenazas y revelación de secretos

Un joven de 27 años fue detenido en la jornada de ayer en Tenerife debido a que estaba buscado por tres juzgados por diferentes delitos contra el patrimonio y las personas.

Se trata de un hombre muy conocido por las fuerzas de seguridad, ya que le constan más de una veintena de antecedentes.

Las órdenes de búsqueda, arresto y puesta a disposición judicial estaban relacionadas con delitos como daños, lesiones, descubrimiento y revelación de secretos y amenazas.

Identificación

La intervención fue desarrollada por integrantes de la Policía Local en el pueblo de Tejina, en el municipio de La Laguna, mientras realizaban tareas de patrulla y prevención de la inseguridad ciudadana.

La profesionalidad y veteranía de los agentes se demostró en el momento en que vieron por dicha localidad del noreste de Tenerife a Daniel A.G. y decidieron consultar en una base de datos si le constaba en vigor alguna requisitoria.

Los funcionarios accedieron al Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y comprobaron que tenía, en efecto, tres órdenes activas de detención y personación en órdenes judiciales.

Arresto

Ante dichas evidencias, los agentes procedieron a arrestar a Daniel A.G., que es natural de dicho municipio y al que le consta un domicilio en una calle de la zona de La Cuesta.

El acusado fue trasladado de forma inmediata a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Nava y Grimón, en el casco histórico, desde donde será puesto a disposición de los diferentes órganos judiciales que reclaman su personación.