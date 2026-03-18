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Detenido en Tenerife un delincuente con más de veinte antecedentes por lesiones, amenazas y revelación de secretos

Policías locales de La Laguna detectaron que el joven de 27 años tenía en vigor tres requisitorias judiciales

Palacio de Justicia de La Laguna

Palacio de Justicia de La Laguna / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 27 años fue detenido en la jornada de ayer en Tenerife debido a que estaba buscado por tres juzgados por diferentes delitos contra el patrimonio y las personas.

Se trata de un hombre muy conocido por las fuerzas de seguridad, ya que le constan más de una veintena de antecedentes.

Las órdenes de búsqueda, arresto y puesta a disposición judicial estaban relacionadas con delitos como daños, lesiones, descubrimiento y revelación de secretos y amenazas.

Identificación

La intervención fue desarrollada por integrantes de la Policía Local en el pueblo de Tejina, en el municipio de La Laguna, mientras realizaban tareas de patrulla y prevención de la inseguridad ciudadana.

La profesionalidad y veteranía de los agentes se demostró en el momento en que vieron por dicha localidad del noreste de Tenerife a Daniel A.G. y decidieron consultar en una base de datos si le constaba en vigor alguna requisitoria.

Los funcionarios accedieron al Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y comprobaron que tenía, en efecto, tres órdenes activas de detención y personación en órdenes judiciales.

Arresto

Ante dichas evidencias, los agentes procedieron a arrestar a Daniel A.G., que es natural de dicho municipio y al que le consta un domicilio en una calle de la zona de La Cuesta.

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El acusado fue trasladado de forma inmediata a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Nava y Grimón, en el casco histórico, desde donde será puesto a disposición de los diferentes órganos judiciales que reclaman su personación.

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