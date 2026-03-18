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Detenido tras chocar contra varios vehículos y llevar 230 kilos de hachís en Tenerife

El conductor, de 39 años, embistió a un coche de la Guardia Civil y huyó en dirección contraria antes de ser interceptado en Las Galletas

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 39 años ha sido detenido en Tenerife tras protagonizar una peligrosa huida con 230 kilos de hachis en el maletero de su furgoneta. El suceso tuvo lugar en la zona de Las Chafiras y finalizó a la salida del casco urbano de Las Galletas, donde fue interceptado por dos patrullas de la Guardia Civil.

Según ha informado el instituto armado, los agentes detectaron un vehículo que circulaba de forma sospechosa y procedieron a darle el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y reaccionó de forma violenta acelerando y embistiendo a un coche patrulla, dejándolo inutilizado, aunque sin causar heridos.

Lejos de detenerse, inició una huida a gran velocidad en la que llegó a circular en dirección contraria, golpeando a varios vehículos y poniendo en riesgo a otros conductores y peatones. La persecución concluyó a la salida del casco urbano de Las Galletas, donde dos coches de la Guardia Civil lograron interceptar la furgoneta.

En el registro del vehículo, los agentes localizaron seis fardos de hachís ocultos en la zona de carga, con un peso total aproximado de 230 kilos.

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El detenido, residente en el municipio de Arona, está acusado de delitos de tráfico de drogas, desobediencia grave a la autoridad y contra la seguridad vial. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional.

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