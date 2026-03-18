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Un avión con destino a El Hierro regresa a Tenerife Norte por la borrasca Therese

Binter recuerda que el mal tiempo puede provocar retrasos, desvíos y cancelaciones

Imagen de Los Rodeos afectado por la niebla, archivo.

Imagen de Los Rodeos afectado por la niebla, archivo. / E.D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado, por el momento, la cancelación de un vuelo: un avión que despegó desde el aeropuerto de Tenerife Norte con destino a El Hierro tuvo que regresar al punto de partida, informan a EFE fuentes de Aena.

La aerolínea Binter informa por su parte de que las condiciones meteorológicas adversas están afectando a la operativa aérea y avanza que pueden producirse retrasos, desvíos o cancelaciones.

Con lo cual, pide a quienes vayan a viajar en las próximas horas que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

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Mientras, la naviera Fred. Olsen Express informa de que desde la tarde del martes activó la operativa de mal tiempo si bien todas sus rutas continúan operando con normalidad.

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