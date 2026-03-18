Un avión con destino a El Hierro regresa a Tenerife Norte por la borrasca Therese
Binter recuerda que el mal tiempo puede provocar retrasos, desvíos y cancelaciones
La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado, por el momento, la cancelación de un vuelo: un avión que despegó desde el aeropuerto de Tenerife Norte con destino a El Hierro tuvo que regresar al punto de partida, informan a EFE fuentes de Aena.
La aerolínea Binter informa por su parte de que las condiciones meteorológicas adversas están afectando a la operativa aérea y avanza que pueden producirse retrasos, desvíos o cancelaciones.
Con lo cual, pide a quienes vayan a viajar en las próximas horas que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.
Mientras, la naviera Fred. Olsen Express informa de que desde la tarde del martes activó la operativa de mal tiempo si bien todas sus rutas continúan operando con normalidad.
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