Muere el dueño del bar de Las Palmas de Gran Canaria apuñalado cuando cerraba el negocio
El grupo de Homicidios de la Policía Nacional busca al autor del ataque, ocurrido en la noche del pasado domingo en la calle Don Pedro Infinito
El hombre de aproximadamente 70 años que resultó gravemente herido tras sufrir varias lesiones por arma blanca en la noche del pasado domingo cuando cerraba su negocio el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido.
El varón murió en la tarde de ayer, lunes, en el hospital al que fue evacuado por los sanitarios del SUC tras la agresión.
El grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar al autor del ataque.
Asalto en la noche del pasado domingo
El incidente se produjo alrededor de las 23:30 horas. La víctima acababa de salir del establecimiento que regenta, un bar en la calle Don Pedro Infinito, y se dirigía a su vehículo cuando fue asaltado.
Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria fueron los primeros en llegar al lugar del suceso tras ser avisados por el Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas (Cemelpa) sobre una persona inconsciente en la citada vía. La víctima se desamayó llegar al coche y entró en parada cardiorrespiratoria.
Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue evacuado en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a un centro hospitalario de la capital grancanaria. Durante el traslado, el vehículo sanitario fue escoltado por patrullas policiales para agilizar su llegada al hospital y garantizar la atención médica lo antes posible.
Habrá ampliación.
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