Herida una mujer al sufrir una caída en el mirador de Los Poleos, en Santiago del Teide
La afectada sufrió un traumatismo en una pierna
Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en las inmediaciones del mirador de Los Poleos, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en dicho mirador, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que prestaron una primera atención a la afectada y la evacuaron en camilla nido hasta donde se encontraba el personal sanitario.
Posteriormente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba traumatismo en una pierna de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
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