Detenida en Tenerife una pareja por atracar turistas con armas simuladas

Una pareja de jóvenes fue detenida en Tenerife por atracar a turistas con armas de aire comprimido.

Los implicados, un hombre de 29 años y una mujer de 19, viven en una autocaravana en el Sur de la Isla y acumulan numerosos antecedentes por delitos anteriores.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 27 de febrero en una calle de la zona turística.

Asalto a turistas

A las 00:30 horas, la chica abordó, de forma sorpresiva y por la espalda, a dos turistas. De forma violenta le quitó el teléfono móvil y un reloj a una de las víctimas.

Entre las partes se produjo un forcejeo y varios viandantes ayudaron a las personas afectadas a retener a la joven ladrona.

En ese momento, apareció el compinche de la delincuente, que sacó una pistola y comenzó a amenazar a las personas que mantenían reducida a su novia.

Investigación

Poco después, los presentes comprobaron que la citada arma no era de fuego, sino de aire comprimido. Ante esa circunstancia, las afectadas por el asalto y los testigos siguieron con la retención de la chica.

Pistola usada por los atracadores / El Día

El varón abandonó el lugar y dejó allí a su pareja sentimental. La joven fue detenida minutos después por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur.

Los agentes comenzaron una investigación para esclarecer lo que había ocurrido.

Gracias a la rápida y coordinada actuación de los funcionarios, el joven de 29 años fue identificado y localizado cuando conducía el coche con el que se dio a la fuga. Los policías pudieron interceptarlo y arrestarlo en ese momento.

Armas simuladas y una carabina

En el registro del vehículo había dos pasamontañas, dos armas cortas simuladas y otros efectos que pudieron ser utilizados en la comisión de otros delitos.

Los investigadores también recuperaron el arma de aire comprimido que presuntamente utilizó el varón para hacer dos detonaciones mientras tenían retenida a su novia.

Armas y pasamontañas / El Día

Durante la entrada y registro a la autocaravana en la que viven, los agentes requisaron un arma larga, tipo carabina, que está a nombre del implicado.

Los arrestados fueron puestos a disposición del órgano judicial que se encontraba en funciones de Guardia en Arona.